23-Jährige bei Unfall auf A7 schwer verletzt

Bei einem Zusammenprall mit einem Sattelzug auf der Autobahn 7 bei Füssen ist eine 23-Jährige Fahrerin schwer verletzt worden. Die junge Fahrerin war am Montagabend mit ihrem Auto aus bislang unbekannten Gründen in die Mittelschutzplanke gekracht und anschließend gegen einen Sattelzug geschleudert worden, wie die Polizei mitteilte. Sie zog sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf 10.000 Euro. Wegen der Rettungsarbeiten war die A7 in Fahrtrichtung Füssen für rund eine Stunde gesperrt.