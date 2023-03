22,5 Millionen Euro für den Wintersport in Sachsen: Auch Klingenthal profitiert

Jedes Jahr trifft sich die Weltelite der Skispringer zum Sommer-Grand-Prix in Klingenthal im Vogtlandkreis. Sachsen will auch weiterhin Ausrichter von internationalen Wintersport-Wettkämpfen bleiben. Deswegen will der Freistaat künftig mehr in den Wintersport investieren. Das hat Ministerpräsident Michael Kretschmer nun beim dritten Wintersport-Gipfel in Dresden beschlossen. Demnach will Sachsen bis 2027 insgesamt 22,5 Millionen Euro in den Wintersport stecken. Konkret betrifft das die Wintersportgebiete in Altenberg, Oberwiesenthal und eben auch Klingenthal, so Kretschmer. Dabei geht’s vor allem um die Nachhaltigkeit der Anlagen, also etwa um erneuerbare Energien und Energieeinsparung. Kretschmer meint außerdem: Wo’s geht sollen die Investitionen auch in den Sommermonaten genutzt werden, zum Beispiel für den Tourismus.