220.000 Euro Schaden durch Brand im Berchtesgadener Land

Großweil (dpa/lby) – Wahrscheinlich durch einen Blitzeinschlag ist am Sonntagnachmittag eine historische Scheune (…)

Vollbrand in Mehrfamilienhaus: Drei Menschen verletzt

Wolfratshausen (dpa/lby) – Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Wolfratshausen sind am Sonntag zwei Bewohner und ein (…)