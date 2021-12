22-Jähriger nach Schlägerei im Koma: Tatverdächtige in Haft

Aschaffenburg (dpa/lby) – Ein 22-Jähriger ist bei einer Auseinandersetzung in Aschaffenburg so schwer verletzt worden, dass er im Koma liegt. Drei Männer im Alter von 18 und 19 Jahren sitzen als Tatverdächtige in U-Haft, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der 22-Jährige sei im Krankenhaus ins Koma versetzt worden, er schwebe in Lebensgefahr.

Die Beamten wurden demnach am Freitagabend wegen einer lauten körperlichen Auseinandersetzung zwischen sechs Personen in die Aschaffenburger Innenstadt gerufen. Es soll sich um zwei Gruppen gehandelt haben. Der 22 Jahre alte Mann wurde durch Schläge und Tritte gegen den Kopf verletzt.

Die Polizei nahm die Verdächtigen in einem Hinterhof einige Straßen vom Tatort entfernt fest. Ein Ermittlungsrichter eröffnete am Samstag den Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags infolge gefährlicher Körperverletzung, wie es hieß. Die Behörden ermittelten noch zum Motiv und zum genauen Tathergang.

