22-Jähriger ertrinkt in Badeweiher

Ingolstadt (dpa/lby) – Ein 22 Jahre alter Mann ist in einem Badesee in Ingolstadt untergegangen und ertrunken. Nach Polizeiangaben von Dienstag war der junge Mann am Vorabend mit einer Luftmatratze im Wasser, als er plötzlich unterging. Freunde riefen um Hilfe, woraufhin ein 46-jähriger Badegast bei der Suche half – vergeblich. Etwa eine halbe Stunde nach dem Verschwinden entdeckten Rettungstaucher den 22-Jährigen leblos auf dem Boden des Sees. Er wurde noch in ein Krankenhaus gebracht, wo er jedoch starb. Hinweise auf Fremdschulden lagen den Ermittlern nach nicht vor.

