Ein Bauarbeiter ist in Ursberg (Landkreis Günzburg) auf einer Baustelle vier Meter in die Tiefe gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Die Ladung eines Krans schwenkte am Samstag zu weit aus und traf den 22-Jähriger, der in mehreren Metern Höhe auf Holzbalken arbeitete, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein Hubschrauber flog den Schwerverletzten ins Krankenhaus.