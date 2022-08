22-Jährige durch Stiche schwer verletzt: Täter flüchtig

Eine 22-Jährige ist am Donnerstabend mit Stichverletzungen in der Fürther Innenstadt aufgefunden worden. Ein Mann habe sie zunächst angesprochen und anschließend mit einem unbekannten Gegenstand attackiert, teilte die Polizei mit. Der Mann habe sich anschließend vom Tatort entfernt und befinde sich immer noch auf der Flucht. Eine Passantin hatte die verletzte Frau auf der Straße gefunden und die Polizei alarmiert. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Nach Angaben der Ärzte besteht keine Lebensgefahr. Bislang ist unklar, aus welcher Motivation heraus der Angriff erfolgt sein könnte.