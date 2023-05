22. Hofer Ausbildungsmesse: Anmeldung ab sofort möglich

Die Schülerinnen und Schüler in der Euroherz-Region stecken gerade mitten in den Abiturprüfungen. Im besten Fall steht auch schon fest, wie’s danach für die Jugendlichen weitergehen soll. Welche Ausbildungsmöglichkeiten es in der Region gibt, will die Hofer Ausbildungsmesse zeigen. Die findet dieses Jahr am 07. Oktober statt. Ab sofort können sich interessierte Unternehmen dafür anmelden. Im vergangenen Jahr waren mehr als 200 verschiedene Ausbildungsberufe in der Hofer Freiheitshalle vertreten. Mehr Infos zur Ausbildungsmesse gibt’s auf unserer Website.

