21-Jähriger wird auf A8 von Auto erfasst und stirbt

Siegsdorf (dpa/lby) – Ein 21-Jähriger ist in der Nacht zum Sonntag auf der A8 im Landkreis Traunstein von einem Auto erfasst worden und gestorben. «Nach ersten Erkenntnissen wollte der Mann zu Fuß auf die andere Seite der Autobahn», teilte eine Polizeisprecherin mit. An der Ausfahrt Schweinbach erfasste der Wagen eines 42-Jährigen den laut Polizei dunkel gekleideten Fußgänger. Durch den Aufprall wurde der 21-Jährige in die Luft geschleudert. Er blieb bewusstlos auf dem Fahrbahn in Richtung Salzburg liegen. Ersthelfer, Feuerwehrleute und Sanitäter reanimierten den Schwerverletzten. Er starb jedoch wenig später im Krankenhaus. Ein Seelsorger kümmerte sich um den Autofahrer.