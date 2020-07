21-jähriger Motorradfahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Auto

Lappersdorf (dpa/lby) – Ein 21-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Lappersdorf (Landkreis Regensburg) am Donnerstag gestorben. Eine 46-Jährige habe beim Abbiegen mit ihrem Auto das entgegenkommende Motorrad übersehen, teilte die Polizei mit. Der Motorradfahrer prallte in die rechte Seite des Wagens und wurde von der Fahrbahn geschleudert. Trotz wiederholter Reanimationsversuche starb er noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Die 46-jährige und ihre 10-jährige Tochter wurden leicht verletzt.