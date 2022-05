21-Jähriger mit Stichverletzungen auf Straße gefunden

Ein 21-Jähriger ist in Piding im Berchtesgadener Land mit einer Stichwaffe schwer verletzt worden. Ein Zeuge entdeckte den verletzten jungen Mann am frühen Sonntagmorgen auf offener Straße in der Nähe eines Nachtclubs, wie die Polizei mitteilte. Die genauen Umstände waren zunächst unklar. Rettungskräfte brachten den 21-Jährigen ins Krankenhaus. Er schwebe nicht mehr in Lebensgefahr. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts gegen unbekannt.