21-Jähriger mit schweren Stichwunden am Innufer gefunden

Am Ufer des Inns in Oberbayern ist am Mittwochnachmittag ein Mann mit einer Stichverletzung gefunden worden. Der Schwerverletzte musste notärztlich versorgt und im Krankenhaus notoperiert werden, wie die Polizei mitteilte. Er sei derzeit nicht ansprechbar.

Ein Angriff auf den 21-Jährigen könne nicht ausgeschlossen werden, hieß es. Der junge Mann wurde demnach von einer Angehörigen am südlichen Innufer nahe eines Wasserrettungsübungsplatzes in Gars (Landkreis Mühldorf am Inn) entdeckt. Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen des Vorfalls.