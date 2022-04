Ein 21-Jähriger ist in Niederbayern tödlich verunglückt. Der junge Mann sei aus bisher ungeklärten Ursachen am Freitag in Ortenburg (Landkreis Passau) mit seinem Auto rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei am Freitag mit. Er sei noch am Unfallort verstorben.