21-Jährige stirbt bei Zusammenstoß mit Laster

Eschenbach (dpa/lby) – Eine 21 Jahre alte Autofahrerin ist am Freitagnachmittag auf der B470 in Eschenbach (Landkreis Neustadt-Waldnaab) tödlich mit einem Lastwagen zusammenstoßen. Wie die Polizei am Abend mitteilte, kam die Weidnerin gegen 14.40 Uhr in einer langgezogenen Rechtskurve aus unklaren Gründen auf die Gegenfahrbahn und stieß dort gegen den entgegenkommenden Lkw. Die junge Frau wurde dabei in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.