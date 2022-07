21. Hofer Ausbildungsmesse: Anmeldung für Unternehmen und Berufsfachschulen ab sofort möglich

Was möchte ich nach der Schule machen? Diese Frage stellt sich jeder Schüler an irgendeinem Punkt seiner Schullaufbahn. Auf der 21. Hofer Ausbildungsmesse in der Freiheitshalle habt ihr am 15. Oktober wieder die Gelegenheit, euch über Ausbildungsmöglichkeiten in der Region zu informieren. Aktuell suchen die Organisatoren noch Unternehmen und Berufsfachschulen, die sich mit einem eigenen Stand auf der Messe präsentieren möchten. Die Anmeldung dafür ist ab sofort auf der Website der Hofer Ausbildungsmesse möglich. Dort findet ihr auch weitere Informationen zur Anmeldung und Antworten auf häufig gestellte Fragen. Den Link zur Website findet ihr hier.