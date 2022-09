2021 deutschlandweit an der Spitze: Luisenburg-Festspiele verzeichnen hohe Zuschauerzahlen

Die Theater haben mit den vergangenen beiden Jahren schwere Zeiten hinter sich. Durch die Lockdowns konnten sie schließlich kaum spielen. Die Luisenburg-Festspiele hatten sich im vergangenen Jahr trotzdem dazu entschieden, die Spielzeit unter strengen Hygieneauflagen durchzuführen. Mit Erfolg. Laut der aktuellen Werkstatistik des Deutschen Bühnenvereins waren die Luisenburg-Festspiele in der Rangfolge aller deutschen Theater an der Spitze bei den Zuschauerzahlen. So kamen die meisten Besucher von Kinderstücken in Deutschland auf die Luisenburg. Das Familienmusical Pinocchio haben fast 14.000 Zuschauer gesehen. Bei den insgesamt 427 Theatern, die dem Bühnenverein ihre Zahlen gemeldet

haben, stehen die Festspiele in der Reihenfolge aller gespielten Stücke mit den meisten Besuchern auf Platz 5.