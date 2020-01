2019 mehr Grippefälle in Bayern gemeldet

Erlangen (dpa/lby) – Im vergangenen Jahr sind deutlich mehr Grippefälle in Bayern gemeldet worden als 2018. 46 778 Fälle wurden den Behörden 2019 bekannt, wie das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit am Freitag in Erlangen mitteilte. Im Vorjahr waren es mit 43 771 rund 3000 weniger. Allerdings werden die Fälle seit Anfang 2019 auch etwas anders gezählt. Nach Angaben eines Sprechers werden nun auch Fälle aufgenommen, bei denen Influenza-Viren im Labor nachgewiesen wurden, ohne dass bei den Patienten die typischen Krankheitssymptome auftraten.

Die aktuelle Grippewelle läuft nach Angaben eines Sprechers des Landesamtes noch bis etwa Mitte April. In der vorletzten Woche des vergangenen Jahres wurden bayernweit 300 Fälle gemeldet – mit 194 der Großteil davon in Oberbayern.