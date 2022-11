200 Jahre Stadtbrand: Das plant Hof zum Gedenken

Fachwerkhäuser, Schlösser und Burganlagen – solche historischen Überreste kann man in Franken vielerorts noch sehen. In Hof ist aus dem Mittelalter und der Neuzeit bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts kaum noch etwas erhalten. Ein großer Brand im Jahr 1823 hat viel von der alten Kernstadt zerstört. Im kommenden Jahr – nach 200 Jahren – will Hof daran erinnern. Dabei soll aber nicht nur die Katastrophe im Fokus stehen, sagt Oberbürgermeisterin Eva Döhla:

Zum 200-jährigen Gedenken an den Hofer Stadtbrand sind Führungen, Vorträge und eine Sonderausstellung im Museum Bayerisches Vogtland geplant.