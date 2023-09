200 Jahre nach Stadtbrand: Zum Jubiläum gibt es gleichnamiges Destillat in Hof

Seit gestern (4.9.) könnt ihr euch in der Hofer Ludwigstraße eine neue Geschichtstafel anschauen, die die Hintergründe des Hofer Stadtbrands vor genau 200 Jahren schildert. Zum Jubiläum des schlimmen Ereignisses gibt es in Hof aber noch etwas Neues. Ab sofort könnt ihr den Hofer Standbrand kaufen. Es handelt sich um ein Destillat, gebrannt aus frischem Meinel-Bier. Der Stadtbrand riecht zunächst nach Honig und Karamell mit leicht fruchtigen Noten. Im Gaumen schmeckt ihr dann aber das bierige Aroma. Verfeinert mit Piment kommt ein leicht scharfer Geschmack dazu. Das goldgelbe Destillat mit einem Alkoholgehalt von 44 Prozent bekommt ihr für 18,23 Euro in der Tourist-Information der Stadt Hof und im Braukontor der Meinel-Bräu.