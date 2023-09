200 Jahre nach Stadtbrand: Neue Geschichtstafel in Hof enthüllt

Heute vor 200 Jahren hat ein verheerender Brand die Neustadt von Hof zerstört. Die Stadt Hof erinnert die Bürger mit unterschiedlichen Veranstaltungen an dieses schlimme Ereignis. Am Vormittag enthüllt der Verein für nordoberfränkische Natur-, Geschichts- und Landeskunde außerdem eine neue Geschichtstafel. Sie wird künftig in der Ludwigstraße 18 stehen. Dort ist der Brand vor 200 Jahren ausgebrochen. Aus diesem Anlass wird der Vereinsvorsitzende Dr. Axel Herrmann auf das Brandgeschehen und den Wiederaufbau des Hofer Biedermeierviertels eingehen.

