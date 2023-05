200 Jahre nach dem Stadtbrand: Jubiläumsveranstaltungen in Hof geplant

Die Stadt Rehau feiert im Sommer 200 Jahre Wiesenfesttradition in der Stadt. Nach vier Jahren findet das Fest vom 30. Juni bis 4. Juli (…)

Die 19 Naturparks in Bayern machen allein schon ein Drittel der Landesfläche aus. Der Naturpark Frankenwald feiert dieses Jahr sogar (…)

Jubiläum des Naturparks Frankenwald: Neue Ausstellung in Bad Steben

Gemeinsam.Chancen.gestalten – das ist das Motto der bayerisch-tschechischen Freundschaftswochen in Selb und Asch. Jahrelang hat (…)

Bayerisch-Tschechische Freundschaftswochen: Veranstaltungskalender ist online

So ein paar Highlights sind im Vorfeld schon immer durchgesickert. Zum Beispiel, dass Sängerin Leony im Juli am Goldberg in Selb (…)