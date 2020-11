Schlüsselfeld (dpa/lby) – Gleich 20 Wohnmobile in einer Nacht haben Unbekannte in Schlüsselfeld (Landkreis Bamberg) aufgebrochen. Dabei sei ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro entstanden, erklärte die Polizei am Mittwoch. Die Täter schlugen in der Nacht auf Dienstag auf dem Gelände eines Wohnmobilhändlers die Scheiben der Wohnwagen und zweier Autos ein. Sie stahlen unter anderem Radios und Navigationsgeräte mit einem niedrigen fünfstelligen Wert.