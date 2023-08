20. Schwarzenbacher Ausdauertage: Anmeldungen ab sofort möglich

Es ist mittlerweile eine Tradition in Schwarzenbach an der Saale: Die Schwarzenbacher Ausdauertage. Die finden heuer am 09. September statt. Ab sofort könnt ihr euch für das Laufevent anmelden. Um teilzunehmen müsst ihr auch keine Profis sein. Für Jüngere gibt’s zum Beispiel eine Bambinistrecke und einen Schülerlauf. Geübte Läufer können sich am Halbmarathon versuchen. Start und Ziel der Strecke ist am Turnplatz in der Richard-Wagner-Straße in Schwarzenbach an der Saale. Entlang der Strecken stehen außerdem Verpflegungsstationen, an denen ihr Wasser bekommt. Am Abend vor den Ausdauertagen findet traditionell wieder eine Nudelparty statt.