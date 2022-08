Ein 20-Jähriger ist am Nürnberger Rangierbahnhof durch einen Stromschlag lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, soll der Mann mit Freunden am Samstagabend im Gleisbereich des Bahnhofs gewesen und dort auf einen abgestellten Waggon geklettert sein. Dabei kam es zu dem Stromschlag. Der Rettungsdienst brachte den 20-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er am Sonntag noch in Lebensgefahr schwebte.