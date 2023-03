20-Jähriger attackiert Jugendlichen mit Messer

Ein 20-Jähriger soll in Lindau einen 16-Jährigen mit einem Messer attackiert haben. Die Polizei nahm ihn am Samstag fest, heißt es in einer Mitteilung vom Montag. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts auf versuchten Totschlag ermittelt. Der Jugendliche wurde bei dem Vorfall am Hals und im Gesicht verletzt.

Die beiden jungen Männer seien am Freitag mit einer größeren Gruppe Jugendlicher am Bodensee feiern gewesen. Der 20-Jährige soll den Jüngeren zunächst beleidigt haben. Nach Angaben der Polizei schlugen sich die beiden daraufhin gegenseitig, bevor der Ältere ein Messer zog und versuchte in Richtung des 16-Jährigen zu stechen. Andere Jugendliche griffen ein und hinderten den 20-Jährigen daran, den Jüngeren weiter mit dem Messer zu attackieren, heißt es in der Mitteilung. Erst am nächsten Tag zeigte der Jugendliche den 20-Jährigen bei der Polizei an.