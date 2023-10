20 fertige Neubauten: Selber Häuslebauer bekommen Kirschbaum

Ein Kirschbaum für jeden Häuslebauer. So gratuliert die Stadt Selb den Eigentümern zum neuen Eigenheim. Jetzt wurden wieder 20 Neubauten in der Stadt und den umliegenden Ortsteilen fertig gestellt. Zehn Häuslebauer sind der Einladung der Stadt gefolgt und haben bei dem Termin ihren Kirschbaum von Oberbürgermeister Ulrich Pötzsch entgegen genommen. Die anderen Familien bekommen ihre Bäume nun direkt nach Hause geliefert. Zum Baum gabs Tipps, wie die Eigentümer die Sorten am besten pflanzen und pflegen, damit sie viele Jahre lang Kirschen ernten können.