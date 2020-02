20.02.20: Großer Ansturm auf die Standesämter der Region

Wenn heute viele Autos hupend durch die Euroherz-Region fahren, dann muss es nicht unbedingt an Weiberfasching liegen. Heute ist der 20.02.20 – für viele Paare das Traumdatum für ihre Hochzeit. Deswegen haben die Standesämter heute alle Hände voll zu tun.

An normalen Tagen heiraten ein bis zwei Brautpaare. Heute sind es gleich drei in Rehau, vier in Plauen und sogar sechs in Marktredwitz. Schon vor einem halben Jahr war der Ansturm groß, um sich den 20.02.20 als Hochzeitstermin zu sichern. In Hof gibt es heute keine Trauungen, dafür am Samstag mit fünf umso mehr. Den 22.02.20 bevorzugen viele Paare, weil er aufs Wochenende fällt. Besonders viel Glück bringt das besondere Datum übrigens nicht. Viele Paare, die am 09.09.99 geheiratet haben, sind schon wieder geschieden.