2. Oberfränkische Waldarbeitsmeisterschaft: Arbeit der Forstwirte soll gewürdigt werden

„Zielfällung“ und „Kettenwechsel“ – In diesen und weiteren Disziplinen messen sich heute (02. Juli) und morgen (03. Juli) etwa 50 Profi-Waldarbeiter aus ganz Deutschland in Schwarzenbach am Wald. Schon zum zweiten Mal ist die Stadt im Frankenwald Gastgeber der Oberfränkischen Waldarbeitsmeisterschaft. Laut Bürgermeister Reiner Feulner geht es bei der Veranstaltung unter anderem auch darum, den Beruf des Forstwirtes darzustellen und aufzuwerten. Außerdem will die Stadt die zuverlässige Arbeit der Profi-Waldarbeiter würdigen.

Die Wettkämpfe starten heute und morgen jeweils gegen 10 Uhr. Heute Abend ist auch eine Feier im Festzelt vorgesehen. Zur Siegerehrung reist morgen außerdem die Bayerische Waldkönigin an.