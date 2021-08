Am Dienstag hat der SV Mitterteich noch den ASV Wunsiedel im Fußball-Toto-Pokal besiegt, in zwei Wochen steht schon die zweite Hauptrunde an. Und dann wartet auf den Landesligisten ein Regionalligist. Mitterteich empfängt am 24. August Aufsteiger SC Eltersdorf.

Beim Toto-Pokal geht es nicht nur um einen großen Pokal. Der Sieger hat außerdem einen Startplatz in der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals sicher. Dazu winken Prämien in Höhe von rund 130.000 Euro aus den Vermarktungserlösen.