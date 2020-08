2.020 Masken – Teilnehmer für Fotoprojekt gesucht

Seit Einführung der Maskenpflicht sehen wir im Alltag ganz anders aus. Um genau diese Zeit zu dokumentieren, hat der Hofer Fotograf Thomas Neumann das Fotoprojekt „2.020 Masken“ gestartet. Dieses hat das Ziel, so viele Gesichter wie möglich mit Masken zu fotografieren. Dabei soll ein möglichst bereites Spektrum unserer Gesellschaft abgebildet werden:

Eine Collage aus allen Aufnahmen soll in eine Fotoausstellung zum Thema „Lockdown“ integriert werden, die im nächsten Jahr in Hof geplant ist. Interessenten, die sich für das Projekt „2.020 Masken“ fotografieren lassen wollen, können sich bei Thomas Neumann direkt melden. Er ist unter dem Namen „Tom-Hof“ in den sozialen Medien vertreten.