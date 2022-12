1Live Krone: Zwei Kronen für Newcomerin Nina Chuba

Roter Teppich für Lena, Nico Santos und Newcomerin Nina Chuba: Nach drei Jahren Corona-Abstinenz sind die Stars der deutschen Musikszene erstmals wieder bei einer Gala-Show in Bochum geehrt worden. In der Jahrhunderthalle wurden am Donnerstagabend die 1Live Kronen in acht Kategorien vergeben. In der Königsdisziplin «Bester Song» votierten die Radio-Hörerinnen und -Hörer für Peter Fox feat Inez mit dem Titel «Zukunft Pink», mit dem sich der Musiker in diesem Jahr erfolgreich zurückmeldete.

Für Fox, der sich unter anderem gegen Lena («Looking for Love») sowie Leony («Remendy») und Tim Kamrad («I believe») durchsetzte, war es bereits die dritte Glaskugel seiner Karriere. Fox war jedoch nicht in Bochum dabei, sondern bedankte sich per Video-Botschaft aus Berlin bei seinen Fans.

Von Tik Tok in die Charts

Alle Gewinner waren in den vergangenen Wochen per Online-Voting von den Hörerinnen und Hörern ermittelt worden. Gefeierter Top-Star bei der Gala in neuem Show-Design mit Feuerwerk und Lasershow war Nina Chuba (24), die gleich zwei Preise abräumte. Durch die knapp zweistündige Show in der festlich geschmückten Jahrhunderthalle führte erstmals die junge 1Live-Moderatorin Mona Ameziane. Seit November ist sie auch als Frontfrau bei der «Aktuelle Stunde» im WDR-Fernsehen zu sehen.

Chuba, die mit ihrer Single «Wildberry Lillet» im Sommer erst die Plattform Tik Tok eroberte und dann an die Spitze der Charts stürmte, stand als Erste auf der Bühne. «Es ist eine große Ehre, die Show eröffnen zu dürfen», sagte die gebürtige Hamburgerin. Chuba war in drei Kategorien nominiert und bekam ihre ersten beiden Kronen in den Kategorien «Bester Hip-Hop/R&B-Song» und «Bester Newcomer Act».

«Beste Künstlerin» wurde wie schon in den beiden vergangenen Jahren Sängerin Lea. «Ich durfte letztes und vorletztes Jahr schon die Krone mit nach Hause nehmen. Deshalb hatte ich gedacht, das klappt in diesem Jahr sicher nicht, Wahnsinn», sagte die 30-Jährige. Schon seine insgesamt achte Krone kann sich Clueso in die Vitrine stellen, diesmal gewann er in der Kategorie «Bester Künstler».

Sonderpreis für ukrainische Initiative

Als «Bester Live-Act» wurde das Berliner Musiker-Duo SDP gekürt, als «Bester Dance-Song» der Titel «Do it Better» von Felix Jaehn & Zoe Wees. «Bester Alternative Song» wurde «Ein Song reicht» von Kraftklub. Die Band meldete sich in diesem Jahr nach längerer Abstinenz eindrucksvoll mit dem Album «Kargo» zurück. Für Kraftklub war es bereits die insgesamt sechste Glaskugel.

Zwei Preisträger waren zuvor bereits von einer Fachjury ausgewählt worden: Der Sonderpreis ging an die ukrainische Initiative «Repair Together» – ein junges Projektteam, das mit Freiwilligen besondere Raves in kriegszerstörten Orten insbesondere in der Region Tschernihiw mitorganisiert. Die jungen Ukrainerinnen und Ukrainerinnen wurden vom Publikum im Revier mit besonders herzlichem Applaus empfangen. Darüber hinaus bekamen die Moderatoren-Zwillinge Dennis und Benni Wolter, bekannt aus ihrem erfolgreichen Youtube-Kanal «World Wide Wohnzimmer», die Comedy-Krone überreicht.