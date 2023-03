19-Jähriger tot in Oberbayern aus Kanal gezogen

Polizisten haben einen 19-Jährigen tot aus einem Kanal in Rosenheim gezogen. Bisher gingen die Ermittler von einem «tragischen Unglücksfall» als Ursache für den Tod des jungen Mannes aus, teilte die Polizei am Montag mit. Details konnte ein Polizeisprecher auf Nachfrage zunächst nicht nennen, ein Fremdverschulden schlossen die Ermittler aber aus.

Passanten hatten die Leiche am Samstag im Mangfallkanal in Rosenheim entdeckt. Identifiziert wurde der Tote aber erst am Sonntag, als der 19-Jährige aus Rosenheim von Angehörigen als vermisst gemeldet wurde.