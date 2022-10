Ein junger Mann ist im Allgäu auf die Motorhaube eines Polizeifahrzeugs gestiegen und hat davon anschließend ein Video auf der Internetplattform Tiktok veröffentlicht. Dadurch konnte die Polizei den Täter aber auch identifizieren, wie das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West am Mittwoch berichtete. Polizisten entdeckten den 19-Jährigen am Montag in Kempten. Zu den Hintergründen der Tat wollte er sich den Angaben zufolge nicht äußern.