19-Jähriger in Hof: Bewohner bedroht und Polizisten verletzt

Widerstand, Bedrohung, Beleidigung und Körperverletzung. Dafür muss sich nun ein 19-Jähriger verantworten. Gestern Abend hat sich eine Passantin bei der Polizei gemeldet, weil Schreie aus einem Haus in der Hofer Marienstraße kamen. Die Polizei hat in dem Haus den wohl angetrunkenen und aggressiven 19-Jährigen aufgefunden. Der soll in einer Wohnung zu Besuch gewesen sein. Dort soll er die Bewohner mit einem Schlagring, einem Schraubenschlüssel und verbal mit dem Tod gedroht haben. Die Polizisten haben dem Mann ein Platzverbot ausgesprochen. Weil er sich aber geweigert hat, haben sie ihn in Gewahrsam genommen. Dabei soll der Mann drei Polizisten verletzt haben.