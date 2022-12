19-Jähriger einen Tag vor Ablauf von Fahrtverbot erwischt

Ein 19 Jahre alter Autofahrer ist auf der Autobahn 8 mit dem Handy in der Hand erwischt worden – genau einen Tag vor Ablauf seines einmonatigen Fahrverbots. Eine Streife sei am Mittwochvormittag bei Weyarn im Landkreis Miesbach auf den 19-Jährigen aufmerksam geworden, teilte die Autobahnpolizei mit. Der junge Mann sei durch sein Handy so abgelenkt gewesen, dass er das Polizeifahrzeug zunächst gar nicht bemerkt habe.

Bei der anschließenden Kontrolle wurde dann festgestellt, dass gegen den Fahrer ein Fahrverbot bestand, weil er vor kurzem über eine rote Ampel gefahren war. Das Verbot sollte noch bis Donnerstag gelten, der junge Mann hatte seinen Führerschein aber bereits mit der Post wiederbekommen mit der Auflage, ihn erst nach Ablauf der Frist zu nutzen. Nun erwartet den 19-Jährigen eine Anzeige wegen Fahrens trotz Fahrverbots.