19-Jähriger Autofahrer stirbt bei Unfall in Oberbayern

Miesbach (dpa/lby) – Ein 19 Jahre alter Autofahrer ist mit seinem Wagen bei Miesbach (Landkreis Miesbach) gegen ein Schild am Straßenrand geprallt und dabei tödlich verunglückt. Wie ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen mitteilte, kam der junge Mann am Montagabend aus bisher ungeklärter Ursache in einer Linkskurve von der Bundesstraße 274 ab und fuhr die Böschung runter. Das Auto geriet außer Kontrolle und flog kurz vor der Ortseinfahrt mit dem Dach gegen das Schild. Der Fahrer wurde in dem Wagen eingeklemmt und so schwer verletzt, das für ihn nach Angaben der Polizei jede Hilfe zu spät kam.