19-Jähriger auf Volksfest niedergeschlagen: Kripo ermittelt

Nach einem Vorfall mit einem Schwerverletzten auf einem Volksfest in Burghausen (Landkreis Altötting) ermitteln Kripo und Staatsanwaltschaft wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war ein 19-Jähriger auf der Burghausener Maiwiesn am Freitag vor einem Festzelt von einem Unbekannten niedergeschlagen worden, nachdem die beiden zuvor im Zelt aneinander geraten waren. Das Opfer habe berichtet, der Täter habe es mit einem Faustschlag niedergestreckt. Der 19-Jährige wurde etwas später an einer nahe gelegenen Bushaltestelle mit schwersten Kopfverletzungen auf dem Boden sitzend gefunden und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise.