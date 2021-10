19-Jährige mit 40-jährigem Freund: Vater dreht mit Axt durch

Eferding (dpa/lby) – In väterlicher Rage hat ein Mann in der Nähe von Linz gegen den älteren Freund seiner Teenager-Tochter gewütet. Wie die Polizei am Freitag berichtete, wurde der mit einer Axt bewaffnete 37-Jährige am Vorabend in Eferding nahe der bayerischen Grenze festgenommen. Der 40-jährige Freund der 19 Jahre alten Tochter berichtete den Ermittlern, dass ihr Vater sein Auto demoliert, eine Wurfaxt geschleudert und ihn mit dem Tod bedroht habe.

Der Beschuldigte sprach bei der Polizei davon, dass er seinen Widersacher wegen der sexuellen Beziehung zu seiner Tochter «auseinanderreißen» und umbringen wolle. Später widerrief er jedoch die Tötungsabsicht. Beamte durchsuchten das Zuhause des Mannes und fanden dort unter anderem eine Gaspistole, zwei Wurfmesser, einen Wurfstern und eine Machete.

© dpa-infocom, dpa:211015-99-613014/2