19-Jährige flüchtet vor Kontrolle: Polizistin verletzt

Altenbuch (dpa/lby) – Eine Biene hat einen Autofahrer in Unterfranken so sehr abgelenkt, dass er einen Unfall gebaut hat. Der (…)

Minderjähriger flüchtet am Steuer vor Verkehrskontrolle

Kahl am Main (dpa/lby) – In der Nacht zum Freitag ist ein 16-Jähriger in Kahl am Main (Landkreis Aschaffenburg) am Steuer eines (…)