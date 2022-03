1860 spürt «mächtigen Aufwind»: Klarer Siegplan in Berlin

Michael Köllners Plan mit dem TSV 1860 München beim Trip in die Hauptstadt ist klar. Nach dem Start einer kleinen Siegesserie wollen die «Löwen» am Freitag (19.00 Uhr) auch beim abstiegsbedrohten Aufsteiger Viktoria Berlin gewinnen und so zum Auftakt des 30. Spieltags in der 3. Fußball-Liga weiteren Druck auf die Teams auf den Aufstiegsplätzen erzeugen. Mit 46 Punkten liegen die Sechziger auf Platz fünf in Sichtweite der ersten drei Plätze.

«Wir haben Anschluss, wir haben es selbst in der Hand», sagte Köllner am Mittwoch zur Situation im Aufstiegsrennen. Die jüngsten Siege hätten seiner Mannschaft «nochmal einen mächtigen Aufwind gegeben». Die frische Brise soll in Berlin anhalten. Da es noch in der Nacht im Mannschaftsbus wieder zurück nach München geht, soll die Fahrt für eine gute Stimmung an Bord «mit drei Punkten im Gepäck angetreten» werden. «Wir haben einen guten Lauf, den wollen wir fortsetzen», sagte Köllner.

Abwehrspieler Niklas Lang wird in den 1860-Kader zurückkehren. Den jüngsten Kräfteverschleiß hätten seine Spieler gut verkraftet. «Die Mannschaft macht aktuell einen sehr guten Eindruck, auch von der Frische her», berichtete Köllner. Man sei in der Lage, auch in Berlin zu gewinnen. Die Viktoria hat derweil im Abstiegskampf noch einmal den Trainer gewechselt. Bei der Premiere von Farat Toku gab es aber nur ein 1:1 im Kellerduell beim TSV Havelse. «Sie wollen den Punkt vergolden», glaubt Köllner. Aber auch er wolle mit seiner Mannschaft die jüngste positive Woche «in Berlin vergolden».