1860 München will Saisonabschied mit Auswärtssieg

Der TSV 1860 München will sich mit einem Auswärtssieg aus einer unbefriedigenden und schwierigen Drittliga-Saison verabschieden. Vor dem Spiel am Samstag (13.30 Uhr) bei Absteiger FSV Zwickau hat Trainer Maurizio Jacobacci eine Reihe angeschlagener Spieler zu beklagen und kann nur mit einem verkleinerten Aufgebot planen. «Der eine oder andere Spieler ist noch angeschlagen», sagte der «Löwen»-Coach am Donnerstag. «Es wird schwierig, einen 20-Mann-Kader zu präsentieren.»

Der Blick der Münchner, für die es auf Platz acht sportlich um nichts mehr geht, ist ohnehin schon auf die neue Saison der 3. Fußball-Liga gerichtet. «Natürlich wollen wir auch nächste Saison aufsteigen, aber die Realität sagt derzeit was anderes», sagte Jacobacci mit Blick auf das geringere Budget für die kommende Spielzeit. «Mein Tagesgeschäft ist das Sportliche und da gilt es, bestmögliche Lösungen zu finden.»

Der 60-Jährige betonte, dass er gerne den einen oder anderen der Abgänge auch in der kommenden Saison im Team gehabt hätte. «Wir haben neun Spieler verabschiedet, davon hätte ich vier gerne behalten.» Allen voran Kapitän Stefan Lex. «Er hat einen hohen Wert für die Mannschaft. Leider konnten wir ihn nicht umstimmen», sagte Jacobacci.

Die Abgänge von Yannick Deichmann und möglicherweise auch Marius Wörl folgen. «Entscheidend ist, dass wir so positiv wie möglich bleiben und das Beste aus der Situation herausholen», sagte der Coach.