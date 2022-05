1860 München verpflichtet Lakenmacher von Absteiger Havelse

Fußball-Drittligist TSV 1860 München treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison voran. Von Absteiger TSV Havelse kommt Stürmer Fynn Lakenmacher an die Grünwalder Straße. Der 22-Jährige erzielte in der vergangenen Spielzeit fünf Treffer. «Gerade mit seiner Wucht und Athletik gibt er unserem Trainer Michael Köllner nun noch mehr Möglichkeiten und Varianten, das Sturmzentrum zu gestalten und zu besetzen», sagte Sportdirektor Günther Gorenzel in einer Vereinsmitteilung am Mittwoch. Zu Vertragsdetails machten die «Löwen» keine Angaben.