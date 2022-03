Fabian Greilinger wird auch in Zukunft das Trikot des TSV 1860 München tragen. Der 21 Jahre alte Flügelspieler hat seinen Vertrag beim Fußball-Drittligisten verlängert. Zur Laufzeit machten die «Löwen» am Mittwoch keine Angaben. Greilinger kam im Sommer 2015 als Jugendspieler vom SV Wacker Burghausen zu den Sechzigern. In der laufenden Drittliga-Saison kam er in 19 Spielen zum Einsatz und erzielte zwei Treffer.