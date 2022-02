1860 München stoppt Negativserie mit Sieg in Überzahl

Der TSV 1860 München hat sich in Überzahl aus seiner jüngsten Krise in der 3. Fußball-Liga befreit. Die «Löwen» gewannen am Samstag beim FSV Zwickau mit 3:1 (0:1). «Knackpunkt» der Partie war auch für «Löwen»-Trainer Michael Köllner eine Rote Karte für Zwickaus Lars Lokotsch in der 47. Spielminute. «Wenn du zwei Spiele verloren hast, musst du einfach immer siegen. Das ist Druck, von dem hat sich die Mannschaft befreit», kommentierte Köllner bei Magentasport.

Bis zur Unterzahl war Zwickau gut im Spiel und führte durch ein Tor von Dominic Baumann (35. Minute). Dann wendeten Merveille Biankadi (68.), der frühere Ziwckau-Akteur Marcel Bär ((72.) und Kevin Goden (90.+1) die Partie zum insgesamt verdienten Erfolg für die Gäste. Torschütze Bär sprach von einem «enorm wichtigen Sieg» für 1860: «Jede Mannschaft will nach zwei Niederlagen diese Serie stoppen.»