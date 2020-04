1860 München setzt auf volle Tribünen mit Foto-Banner

München (dpa/lby) – Im Fall einer Fortsetzung der 3. Liga mit Fußball-Geisterspielen will der TSV 1860 München nicht so ganz auf Zuschauer verzichten. Wie die «Löwen» am Montag mitteilten, wollen sie auf eine ganz bestimmte Weise die Fans doch im Stadion dabei haben. «Wir haben uns daher dazu entschlossen, jedem, der darauf verzichtet, seine Dauerkarte oder Einzelticket zurückzugeben oder eines der ‚Geistertickets‘ erwirbt, die Möglichkeit zu geben, sein Foto auf ein Banner aufdrucken zu lassen, das an den Spieltagen ohne Zuschauer deutlich sichtbar im Grünwalder Stadion die Tribünen zieren wird», schrieb der Verein.

Damit spüre die Mannschaft den Heimvorteil trotz eines möglichen Ausschlusses von Zuschauern im Grünwalder Stadion. Der Verein appellierte in diesem Fall auch nochmals an seine Anhänger, an Spieltagen zuhause zu bleiben und nicht doch zum Stadion zu pilgern.

«Wir leben in einer Zeit voller Herausforderungen, in der viele Menschen mit Kurzarbeit und Gehaltseinbußen kämpfen. Umso mehr freut es mich, dass unsere Fans mit ihrem Aufruf, auf die Rückgabe der Tickets zu verzichten, auch in dieser schweren Phase #GemeinsamFürSechzig ihre Liebe zum TSV 1860 München zeigen. Danke Euch allen», erklärte Vereinspräsident Robert Reisinger.