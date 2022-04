1860 München setzt auf «Tollhaus» gegen Osnabrück

Nach seiner Sperre wird Michael Köllner auf der Trainerbank des TSV 1860 München am Samstag (14.00 Uhr) gegen Verfolger VfL Osnabrück von Assistent Günter Brandl vertreten. Das kündigte Köllner am Mittwoch an. Geschäftsführer Günther Gorenzel werde wiederum die Medienarbeit am 34. Spieltag der 3. Fußball-Liga übernehmen. «Am Ende ist alles Teamwork», sagte Köllner.

Die «Löwen» können mit einem Sieg weiter an Relegationsplatz drei heranrücken. «Wir brauchen am Samstag ein Tollhaus. Wir brauchen einen Bomben-Tag. Ich bin guter Dinge, aber es wird eine dicke Herausforderung», sagte Köllner, der nach einer weiteren Gelben Karte beim 2:1 gegen den SC Freiburg am vergangenen Wochenende gesperrt fehlen wird.

Der Münchner Coach traut sich und seiner Mannschaft im Schlussspurt der 3. Liga noch den Sprung auf einen Aufstiegsplatz zu. Man könne die Saison «noch vergolden», befand Köllner.