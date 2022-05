1860 München nach Spektakel im DFB-Pokal

In einem rasanten Tore-Festival hat sich der TSV 1860 München Platz vier in der 3. Fußball-Liga gesichert und sich damit wieder für den finanziell lukrativen DFB-Pokal qualifiziert. Angeführt vom neuen Torschützenkönig Marcel Bär bezwang die Mannschaft von Trainer Michael Köllner zuhause Borussia Dortmund II mit 6:3 (2:2).

Bär traf am Samstag gleich zweimal in der 21. und 59. Minute. Ansonsten waren noch Stefan Lex (18.), Merveille Biankadi (54.), Yannick Deichmann (75.) und Sören Dressel (84.) für die «Löwen» erfolgreich. Für die Dortmunder glichen noch in der ersten Hälfte Antonios Papadopoulos (23.) und Justin Njinmah (45.) zwischenzeitlich aus. Später traf noch Haymenn Bah-Traore (83.). Bär wurde mit 21 Treffern bester Torjäger der Liga.