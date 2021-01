1860 München lässt Punkte liegen: 1:1 gegen Meppen

München (dpa) – Torjäger Sascha Mölders hat den TSV 1860 München noch näher an die direkten Aufstiegsplätze in der 3. (…)

München (dpa) – Nach dreiwöchiger Winterpause ist Aufstiegsaspirant TSV 1860 München in der 3. Fußball-Liga mit einem Sieg im (…)

FC Bayern strebt in Schalke den dritten Sieg am Stück an

Gelsenkirchen (dpa/lby) – Hinrundenmeister FC Bayern will am heutigen Sonntag in der Fußball-Bundesliga nachlegen. Nach zwei (…)