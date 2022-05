1860 München holt Mittelfeldspieler Kobylanski

Der TSV 1860 München hat seinen nächsten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Wie der Fußball-Drittligist am Donnerstag mitteilte, wechselt der offensive Mittelfeldspieler Martin Kobylanski zu den «Löwen». Der 28-Jährige stand zuletzt bei Eintracht Braunschweig unter Vertrag. Über die Vertragsmodalitäten vereinbarten beide Seiten Stillschweigen. In 220 Spielen in den ersten drei deutschen Spielklassen erzielte der erfahrene Kobylanski 55 Treffer und bereitete 36 Tore vor.

«Mit seiner Erfahrung auch in höherklassigen Ligen wird er unserem Team guttun, um unsere Ziele gemeinschaftlich zu verwirklichen», erklärte Geschäftsführer Günther Gorenzel.