1860 München gestoppt: Niederlage in Wiesbaden

Der Aufschwung beim TSV 1860 München ist schon wieder unterbrochen. Die «Löwen» verloren am Samstag in der 3. Fußball-Liga nach zuvor zwei Siegen beim heißen Aufstiegskandidaten SV Wehen Wiesbaden mit 0:2 (0:1). Gino Fechner sorgte mit dem Führungstor für den Tabellenzweiten in der 10. Minute für einen perfekten Start. Ivan Prtajin legte in der 84. Minute Tor Nummer zwei und damit die Entscheidung nach. Für di Gastgeber war es der fünfte Sieg nacheinander.

Die Hausherren begannen konzentriert und belohnten sich gleich mit der ersten Möglichkeit. Fechner stand nach einer Ecke goldrichtig und köpfte ein. Auch danach waren die Hessen das spielbestimmende Team. Die Gäste mühten sich, fanden aber gegen die dicht gestaffelte Wehener Defensive zu selten Lösungen. Oftmals fehlte im letzten Drittel die Genauigkeit. Bei einem Lattentreffer von Albion Vrenezi fehlte zudem das nötige Glück (63. Minute).